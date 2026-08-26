Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde yeni gelişme! Alihan Kuriş'e 'adam öldürme' suçundan soruşturma

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında feth-i kabir kararı verilmiş, Denizolgun'un mezarı açılmış ve cenazeden örnek alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yayınladı.



Arif Ahmet Denizolgun



'ŞÜPHELİ ÖLÜM' TESPİTİ! 'ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, ATK uzmanı Prof. Dr. bilirkişi tarafından hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli raporda "şüpheli ölüm" tespitine yer verildi. Yapılan tespitin ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçu kapsamında sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 17 Ekim 2016 tarihli raporuna da dikkat çekildi. Bahsi geçen raporda eski bakanın ölümünün 'Beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm' olduğu kaydedilmişti. Raporda imzası bulunan doktorlara yönelik incelemenin de soruşturma kapsamında sürdüğü aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;

Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında;

Şikayet edilen Alihan Kuriş vd şüpheliler hakkında ilk etapta “Adam Öldürme” suçundan;

17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle “böyle bir kayıt yoktur” şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.

Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir"

FETHİ KABİR YAPILMIŞTI

Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler işlemlerin tamamlanmasının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezara defnedilmişti. ATK'da örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölüm sebebine ilişkin rapor hazırlanması bekleniyor.

ARİF AHMET DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Denizolgun'un ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçerken savcılık, eski bakanın ölümünden önce 36 saat ulaşılamamasını araştırıyordu. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun’un son görüldüğü saatler inceleme altına alınmış savcılık bu konuyla ilgili de yeni bir tespitte bulunmuştu. Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol’a haber verildiği tespit edilmişti. Olay yerine ilk Kuriş ve Demirkol'un geldiği ve polise eski bakan bulunduktan yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği öne sürülmüştü. Savcılık, bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli bularak neden geç haber verildiğini araştırıyor. Denizolgun'un hayatını kaybetmesinin ardından cemaatin liderliğine yeğeni Alihan Kuriş getirilmişti.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi. Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti. Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.