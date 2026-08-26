Meteoroloji uyardı: Türkiye'ye serin ve yağışlı hava geliyor! Bu tarihlere dikkat

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru yerini daha serin ve yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, hava sıcaklıklarının halen yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, cuma gününden itibaren özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklarda hissedilir derecede azalma beklendiğini söyledi.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Tekin'in verdiği bilgilere göre, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Çarşamba günü yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde görülmesi bekleniyor. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yanı sıra Trakya ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren yağışlı sistemin etki alanını genişletmesi bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Cumartesi günü yağışların İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Pazar günü ise İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

GÜNYEDOĞU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın yer yer 40-60 kilometre hızla kuvvetli esebileceği belirtilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Ankara'da 33, İstanbul'da 30, İzmir'de 35, Adana'da 36, Antalya'da 35, Samsun'da 29, Trabzon'da 27, Erzurum'da 27 ve Diyarbakır'da 38 derece olarak tahmin ediliyor.