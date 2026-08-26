ChatGPT Plus kullanıcıları için 5 saatlik sınır geri döndü: OpenAI iki gerekçe açıkladı

OpenAI, ChatGPT Plus abonelerinin Codex ve ChatGPT Work kullanımını doğrudan etkileyen bir değişikliğe gidiyor. 9Şirket, bir süredir geçici olarak kaldırdığı 5 saatlik kullanım sınırını yeniden uygulamaya koyacağını açıkladı.

OpenAI’ın Codex ve ChatGPT mühendislik lideri Thibault “Tibo” Sottiaux tarafından yapılan açıklamaya göre 5 saatlik kullanım sınırı, 25 Ağustos itibarıyla ChatGPT Plus hesaplarında yeniden geçerli olacak.

HEM 5 SAATLİK HEM HAFTALIK SINIR UYGULANACAK

Yeni sistemde Plus kullanıcıları Codex ve ChatGPT Work’ü kullanırken hem 5 saatlik hem de haftalık kullanım sınırına tabi olacak.

Kullanıcılar bu sınırlardan herhangi birine ulaştığında kullanım haklarının yeni dönem için yenilenmesini bekleyebilecek veya ek kredi satın alabilecek. OpenAI ayrıca zaman zaman kullanıcıların kullanım sınırlarını ücretsiz olarak sıfırlıyor. Bazı promosyonlar ve yönlendirme teklifleri aracılığıyla da daha sonra kullanılmak üzere sıfırlama hakları kazanılabiliyor.

OpenAI, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Codex ve ChatGPT Work için 5 saatlik kullanım sınırını geçici olarak kaldırmış ve yalnızca haftalık kotayı uygulamıştı.

Bu dönemde şirket, iki platformda toplam aktif kullanıcı sayısına bir milyon kişinin daha eklenmesi gibi bazı kilometre taşlarını kutlamak amacıyla kullanıcıların haftalık kullanım haklarını birkaç kez normal zamanından önce sıfırlamıştı.

OPENAI NEDEN 5 SAATLİK SINIRI GERİ GETİRİYOR?

Sottiaux, kararın arkasında iki temel neden bulunduğunu açıkladı.

Bunlardan ilki, 5 saatlik sınır sayesinde OpenAI’ın sistemlerindeki işlem yükünü daha dengeli dağıtabilmesi. Şirkete göre bu yöntem, haftalık kullanım miktarının daha cömert tutulabilmesine yardımcı oluyor.

İkinci neden ise Plus kullanıcılarının kullanım alışkanlıklarıyla ilgili. Sottiaux, Plus abonelerinin görece daha gündelik veya yeni kullanıcılar olduğunu, bazı kullanıcıların farkında olmadan haftalık kullanım haklarının tamamını kısa sürede tüketebildiğini ve daha sonra bu durum karşısında kafa karışıklığı yaşayabildiğini belirtti.

Bu nedenle OpenAI, 5 saatlik sınırın kullanıcıların haftalık haklarını farkında olmadan hızla tüketmesini önleyerek daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayacağını düşünüyor.

PRO ABONELİKLERİNDE 5 SAATLİK SINIR ŞİMDİLİK YOK

OpenAI’ın açıkladığı değişiklik tüm ücretli abonelikleri kapsamıyor.

Sottiaux, önümüzdeki aylarda 100 dolarlık ve 200 dolarlık Pro aboneliklerinde 5 saatlik kullanım sınırının etkinleştirilmeyeceğini söyledi.

Sottiaux, Enterprise ve Edu hesaplarına ilişkin bir değişiklikten söz etmedi. Bu hesaplarda hâlihazırda ayrı bir kredi tabanlı kullanım sistemi bulunuyor.