Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost, düşman bilsin" diyerek tüm dünyaya mesaj verdi: "Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 955'inci Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİZANS'IN PASLI KİLİDİNİ KIRDIĞIMIZ MALAZGİRT'TE SİZLERLE BİRLİKTEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Dün Ahlat’ı ziyaret ederek gençlerimizle kucaklaştık, ardından Kabine toplantımızı yaptık. Şimdi Bizans’ın paslı kilidini kırdığımız Malazgirt’te sizlerle birlikteyiz.

Konuşmamın başında Malazgirt Zaferimizin 955. yıl dönümü mübarek olsun diyorum. Malazgirt'te hem dehasının hem de bileğinin kuvvetiyle bize bu aziz vatanın kapılarını açan Sultan Alparslan'ı, onun kutlu ve yiğit ordusunu, şehit ve gazilerimizin tamamını bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum.

"SÖZ KONUSU VATANIMIZ OLDUĞUNDA KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik alnımız ak bir şekilde çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.

"COĞRAFİ OLARAK DİKENSİZ GÜL BAHÇESİNDE YAŞAMIYORUZ"

Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Biz güçlü olmak zorundayız. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.

Bir sefere çıktığımız zaman bir yola çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ve bunu sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge için atımızın kuyruğunu bağladık.

"BÖLGEMİZDE TARİH YENİDEN YAZILIYOR, TÜRKİYE TARİHE YÖN VERİYOR"

Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikaları ile tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tuzaklarla, Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracağını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.