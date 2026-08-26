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40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

HMD, özellikle uzun pil ömrüyle öne çıkan yeni tuşlu telefonu Nokia 300 Charge’ı tanıttı. Telefon, 3.700 mAh bataryasıyla tek şarjda 40 günü aşan kullanım süresi vadediyor.

40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Enes Çırtlık

HMD, Nokia markalı klasik tuşlu telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni modeli Nokia 300 Charge, özellikle batarya odaklı olmasıyla dikkat çekiyor.

Nostaljik tuşlu telefon tasarımını koruyan cihaz; köşeli gövdesi, dokulu yan yüzeyleri ve kum taşı ile yeşil renk seçenekleriyle geliyor. Arka bölümde ise oldukça temel seviyede bir kamera bulunuyor.

40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1

NOKIA 300 CHARGE ÖZELLİKLERİ

Nokia 300 Charge; 136,6 x 55 x 14,94 mm boyutlarında ve 138 gram ağırlığında. Telefonda 2,4 inç büyüklüğünde, 320 x 240 piksel çözünürlüklü LCD ekran yer alıyor.

Cihaz gücünü Unisoc SC6531E işlemciden alırken işletim sistemi tarafında S30+ kullanılıyor. Telefonda 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama bulunuyor. Depolama alanı microSD kart aracılığıyla 32 GB’a kadar artırılabiliyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Modelin asıl dikkat çekici noktası ise bataryası. 3.700 mAh kapasiteli pil, 10W şarj desteği ve USB-C bağlantısıyla birlikte geliyor. Nokia 300 Charge, tek şarjla 40 günden fazla pil ömrü sunabiliyor.

Bu özellik telefonu özellikle yedek cihaz veya acil durum telefonu arayanlar için dikkat çekici hâle getiriyor. Ancak önemli bir dezavantajı bulunuyor: Nokia 300 Charge yalnızca çift bant 2G bağlantısını destekliyor. Bu da 2G altyapısını kapatmış veya kapatmaya hazırlanan birçok ülkede telefonun şebeke işlevini yitirmesi anlamına geliyor.

40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2

LED FENERİ DE BULUNUYOR

Telefonun üst bölümünde ayrıca bir LED el feneri yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre bu ışık, Nokia 105’teki fenerden dört kat, iPhone 16 Pro’nun fenerinden/flaşından ise iki kat daha parlak.

40 gün pil ömrü sunan Nokia 300 Charge tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3

Arka tarafta ise 320 x 240 piksel çözünürlük sunan oldukça temel bir kamera bulunuyor. Üst bölümde bulunan LED ışık kamera flaşı olarak değil, bağımsız bir el feneri olarak tasarlanmış.

Nokia 300 Charge’ın fiyatı 35 dolar olarak açıklandı. (Kaynak: Webtekno)

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Nokia HMD Global cep telefonu telefon
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