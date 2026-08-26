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Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş tam 7 ton 100 kilogram un tespit edildi. Tespit sonrası işletmedeki unların Çöp Aktarma İstasyonunda imha edildiği öğrenildi.

Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır'da gıda skandalı

Yurt genelinde gıda denetimleri tüm hızıyla devam ederken Diyarbakır'da büyük bir skandal ortaya çıktı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini tamamladı.

Vatandaşlara yedireceklerdi! Tam 7 ton ele geçirildi: Diyarbakır da gıda skandalı 1

7 TONDAN FAZLASI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi.

Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı şartlarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu.

Ekipler, ürünleri Çöp Aktarma İstasyonunda imha etti.

Büyükşehir Belediyesinin, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla üretim, depolama ve satış noktalarındaki denetimlerine aralıksız devam edeceğin bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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