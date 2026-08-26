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Pakistan'da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkentinde bulunan Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü yenidoğan ünitesinde yangın çıktı. Ünitede bulunan 16 bebekten 15'i hayatını kaybetti.

Pakistan'da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti
Melih Kadir Yılmaz

Pakistan basını, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktığını duyurdu.

Pakistan da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti 1

15 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın anında ünitede 16 bebeğin bulunduğu aktarıldı. Bebeklerden birinin kurtarıldığı, 15'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti 2

"SORUMLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi. Başbakanlık açıklamasında, “Sorumlular tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalı” denildi.

Pakistan da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti 3

TERÖRLE MÜCADELE TİMİ SEVK EDİLDİ

Yangının ardından ilgili servis güvenlik çemberine alınırken, hastane önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Öte yandan Terörle Mücadele Timi de olay yerine sevk edildi.

Korkunç olayın ardından hayatını kaybeden bebeklerin aile üyeleri hastane önüne akın etti.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Pakistan bebek
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