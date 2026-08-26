Pakistan'da korkunç yangın! 15 bebek hayatını kaybetti

Pakistan basını, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nde bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktığını duyurdu.

15 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın anında ünitede 16 bebeğin bulunduğu aktarıldı. Bebeklerden birinin kurtarıldığı, 15'inin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

"SORUMLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi. Başbakanlık açıklamasında, “Sorumlular tespit edilmeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalı” denildi.

TERÖRLE MÜCADELE TİMİ SEVK EDİLDİ

Yangının ardından ilgili servis güvenlik çemberine alınırken, hastane önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Öte yandan Terörle Mücadele Timi de olay yerine sevk edildi.

Korkunç olayın ardından hayatını kaybeden bebeklerin aile üyeleri hastane önüne akın etti.