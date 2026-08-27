CHP'nin Mansur Yavaş açıklaması kulisleri salladı! ABB'den Müslim Sarı iddiasına net yanıt

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın dün Mansur Yavaş hakkında yaptığı açıklama siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sarı, Yavaş'ın "CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söylediğini" ifade etmişti.

MANSUR YAVAŞ VE MÜSLİM SARI GÖRÜŞTÜ MÜ?

ABB'den gündemdeki iddialara ilişkin açıklama geldi ve Yavaş ile Sarı'nın görüşmediği belirtildi.

YAVAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Yavaş'ın "şu aşamadaki önceliğinin belediye meclisi dengeleri ve Ankara'ya hizmet" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP sözcüsü Sayın Müslim Sarı’nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz. Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş’ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir.

"ÖNCELİĞİ BELEDİYE MECLİSİ VE ANKARA'YA HİZMET"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeler ve Ankara’ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi’nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

"SİYASİ GELECEĞİNİN TARTIŞMALARIN İÇİNE ÇEKİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi’ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti’ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş’ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz.

"BUGÜN DE AYNI NOKTADA"

Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, “Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız” demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş’ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."

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MÜSLİM SARI NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş ile ilgili açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel Merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi. Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O bunları gözetiyor. Mansur Bey’e karşı özel bir talebimiz olmadı. Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz."