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Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu'dan açıklama geldi

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, kendine hediye edilen Rolex marka lüks saati sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin ardından Çelik görevinden ayrılırken Mehmet Kalyoncu’dan da açıklama geldi.

Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu'dan açıklama geldi

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik’in sosyal medya hesabından paylaştığı lüks saat gündem oldu. Çelik, Rolex marka saatin fotoğrafını “Kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya teşekkür ederim” notuyla paylaştı. Fotoğrafın tepki çekmesinin ardından paylaşımını kaldırdı. Öte yandan sosyal medyada saatin değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu öne sürüldü.

TEPKİLERİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Tartışmalar üzerine açıklama yapan Çelik, görevinden affını istediğini duyurdu. Saati hediye eden kişinin Kalyon Holding yöneticisi Mehmet Kalyoncu olmadığını belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla,
Mahmut Mert Çelik"

Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu dan açıklama geldi 1

MEHMET KALYONCU’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Saati kendisinin hediye etmediğini belirten Kalyoncu, paylaşım ve haberlerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu dan açıklama geldi 2

Hediyeyi veren kişinin aynı adı ve soyadı taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendiğini aktaran Kalyoncu, Denizli ile tek bağlantısının İTÜ Mimarlık’tan arkadaşı İsmail olduğunu ifade etti.

Kalyoncu ayrıca Ağustos 2024’ten bu yana Kalyon Holding’de, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.

Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu dan açıklama geldi 3

SAAT İÇİN 850 BİN TL İDDİASI

Sosyal medyada fotoğraftaki Rolex marka saatin değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu öne sürüldü.

Lüks saat paylaşımı pahalıya patladı: AK Partili başkan istifa etti, Mehmet Kalyoncu dan açıklama geldi 4

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Rolex Denizli istifa ak parti saat
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