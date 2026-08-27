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Yayalara yol veren motosikletliye otomobil çarptı

Eskişehir’de yayalara yol veren motosikletliye bir otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kaza maddi zararla atlatıldı.Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde, Şehitlik Tramvay Durağı’nın önünde meydana geldi.

Yayalara yol veren motosikletliye otomobil çarptı

Eskişehir’de yayalara yol veren motosikletliye bir otomobilin arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kaza maddi zararla atlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde, Şehitlik Tramvay Durağı’nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada seyir halinde olan otomobil, duramayarak motosiklete arkadan çarptı. Maddi zararın oluştuğu kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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