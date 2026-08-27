HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar katıldığı canlı yayında seçim takvimiyle ilgili tarih verdi. Tayyar, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığı için de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte detaylar...

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyasetinde gelişmeler art arda yaşanmaya devam ederken, olası bir erken seçim senaryosu da kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak şimdiye kadar birçok görüş paylaşıldı.

TAYYAR: "SİYASETTE SON DÜZLÜĞE GİRDİK"

Dün de eski AK Partili milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar seçim takvimiyle ilgili olarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. TGRT erkranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Tayyar, "Biz artık siyasette son düzlüğe girdik" dedi.

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme 1

SEÇİM TAKVİMİ İÇİN TARİH VERDİ! 2027 EKİM

Tayyar, 2027'nin ekim ayında seçim kararının alınacağını belirtti ve "Muhtemelen ekimde seçim kararının alınacağı günler olacak. Önümüzde aktif 1 yıl var. Kalanı da seçim atmosferinde işler gelişir" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞI İÇİN ÇARPICI DEĞERLENDİRME: "SULARIN DURULMASINI BEKLİYOR"

Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de önemli bir değerlendirmede bulundu. Yavaş'ın önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere bağlı olarak konumunu netleştireceğini aktaran Tayyar, Yavaş'ın bekleme içerisinde olduğunu söyledi. Tayyar, "Muhtemelen suların durulması, şartların olgunlaşmasını bekliyor. Uygun bir zemin bulursa aday olacak, bulamazsa belki siyaseti de bırakabilir ama ben son ana kadar adaylığı deneyeceğini düşünüyorum" dedi.

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme 2

Tayyar, Yavaş'ın Yeni Parti tarafında 'stepne muamelesi gördüğünü' savunan Tayyar, "Muhtemelen bundan çok hoşnut olmasa gerek. Peki CHP'de kalarak kendine yol açabilir mi? O da çok gerçekçi gözükmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Bey'i CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da yapsa mevcut şartlar içerisinde arzu ettiği desteği bulamayabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin izlediği yeni strateji ve siyasete bakış tarzı Mansur Yavaş'ın o geleneksel ideolojisiyle çok örtüşmüyor ve CHP'nin o oyu da yetmez" ifadelerini kullandı.

"SİYASETTE YENİ FAY HATLARI OLUŞTURMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Tayyar sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Muhtemelen oradaki şartların olgunlaşmasını bekleyebilir. Önümüzde bir 6 aylık süreç var, çözüm süreciyle ilgili. Çözüm sürecinin siyasette yeni fay hatları oluşturma ihtimali hayli yüksek.

"BUNU GÖRMEK İSTEYECEKTİR, NİYE KENDİSİNİ BİR ÇIRPIDA RİSKE ETSİN"

Bu fay hattı, yeni siyasi iş birliklerini ve ittifakları da tetikleyebilir. Bunu görmek isteyecektir. Niye kendisini şimdi bir çırpıda riske etsin? Yeni Parti, İYİ Parti ve diğer sağ partiler bir ittifak yapacaklarsa Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden, bu bir ihtimal olarak değerlendirilebilir onun için. Ama böyle bir iş birliği olmayacaksa belki Yeni Parti'ye ve CHP'ye de gerek kalmaksızın İYİ Parti ve diğer partilerin ortak adayı olarak da çıkma ihtimali var"

Yeni Parti - CHP denklemi için de konuşan Tayyar, Yeni Parti'nin başlangıçta yakaladığı ivmeyi kaybettiğini ve giderek sönümlendiğini aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu için ise "Artık Kemal Bey'in de biraz neşteri, keseri eline aldığını, biraz daha kamuoyunun beklentisine uygun bir şekilde vurmaya, kırmaya, kesmeye başladığını görüyoruz.

Sonuçta CHP'de siyaset yapacaksınız. Buyurun kardeşim beraber siyasete devam edin Ama bir taraftan CHP'nin içinde kalacaksınız, diğer taraftan Yeni Parti'nin bütün propagandasını yapacaksınız. Bu da ahlaki değil" şeklinde değerlendirmede bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nükleer silah mı kullanılacak? Endişe yaratan iddiaNükleer silah mı kullanılacak? Endişe yaratan iddia
Şanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralıŞanlıurfa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 13 yaralı

Anahtar Kelimeler:
seçim Şamil Tayyar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Dev askeri uçakla Moskova'ya gitti! Trump'tan CIA Başkanı açıklaması

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

Şeffaf sütyeniyle olay poz! Üçüncü göğüs estetiği itirafı...

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

3600 ek göstergede beklenen tarih geldi: SGK uzmanı açıkladı

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.