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Son dakika | Narin Güran cinayetinde "faili meçhul" başvurusuna ret!

Son dakika haberi: Narin Güran'ın ailesinin cinayetle ilgili yaptığı başvuru reddedildi.

Son dakika | Narin Güran cinayetinde "faili meçhul" başvurusuna ret!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik başvurusu kabul edilmedi.

NARİN'İN ÖLÜMÜ TÜRKİYE'Yİ SARMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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