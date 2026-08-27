Xiaomi’nin 10.000 mAh bataryalı ilk telefonu Redmi Note 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Redmi Note 17 Pro Max 5G modelini Japonya'da resmen tanıttı. Cihaz, Redmi Note serisinin ilk "Pro Max" modeli olmasının yanı sıra 10.000 mAh bataryaya sahip ilk Xiaomi telefonu olarak dikkat çekiyor. Telefon; üç güne varan kullanım süresi, 100W hızlı şarj desteği ve dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor.

10.000 MAH BATARYA VE 100W HIZLI ŞARJ

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin en dikkat çekici özelliği, silikon-karbon teknolojisini kullanan 10.000 mAh kapasiteli bataryası oldu. Xiaomi, telefonun normal kullanımda üç güne kadar pil ömrü sunabileceğini belirtiyor.

Batarya, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Şirkete göre yalnızca 20 dakikalık şarj, telefonu bir gün boyunca kullanmaya yetecek enerji sağlayabiliyor.

Xiaomi ayrıca bataryanın 1.600 şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyacağını ifade ediyor. Bunun yaklaşık altı yıllık kullanıma karşılık geldiği belirtiliyor.

Telefon, 27W'a kadar kablolu ters şarj özelliği sayesinde başka cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor.

SUYA VE DÜŞMELERE KARŞI DAYANIKLI

Redmi Note 17 Pro Max, Xiaomi'nin "Redmi Titan Structure" olarak adlandırdığı gövde yapısıyla geliyor. Telefon IP66 ve IP68 sertifikalarına sahip.

Cihazın 2 metre derinlikte gerçekleştirilen 72 saatlik su altı testi TÜV SÜD tarafından doğrulandı. Ayrıca su altında fotoğraf çekimi için özel bir mod da bulunuyor.

Ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan telefon, SGS sertifikasına göre 3 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık sunuyor.

REDMI NOTE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Telefonun ön tarafında 6,83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü ekran bulunuyor. Panel; 120 Hz yenileme hızı, 3.500 nit tepe parlaklık ve 3.200 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Ekran ayrıca düşük mavi ışık ve kırpışmasız kullanım modları için TÜV Rheinland sertifikasına sahip.

Redmi Note 17 Pro Max'in kalbinde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemci yer alıyor. Bellek genişletme özelliğiyle birlikte RAM miktarı 16 GB'a kadar çıkabiliyor.

Telefon, HyperOS 3 işletim sistemiyle geliyor. Çevrim dışı yapay zekâ destekli çeviri ve gerçek zamanlı konuşma transkripsiyonu gibi yapay zekâ özellikleri de cihazda yer alıyor.

Xiaomi, telefon için dört işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunacak.

50 MP ANA KAMERA

Redmi Note 17 Pro Max'in arkasında optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 MP ana kamera bulunuyor. Ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise 32 MP kamera yer alıyor.

GÜNEŞTE RENK DEĞİŞTİREN TASARIM

Telefon siyah, mor ve Cloud Blush olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Cloud Blush versiyonunda fotokromik teknoloji kullanılıyor. Bu sayede cihazın normalde beyaz olan yüzeyi güneş ışığına maruz kaldığında pembemsi turuncu tonlarına dönüşüyor.

Siyah ve mor modeller yaklaşık 163,44 x 78,27 x 8,65 mm boyutlarında. Cloud Blush seçeneğinin kalınlığı ise 8,57 mm. Tüm modeller yaklaşık 229,5 gram ağırlığında.

REDMI NOTE 17 PRO MAX FİYATI

Redmi Note 17 Pro Max 5G'nin Japonya fiyatları şöyle:

8 GB RAM + 256 GB: 79.980 yen

8 GB RAM + 512 GB: 99.980 yen

(Kaynak: GizmoChina)