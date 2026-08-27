Samsung Galaxy S26 FE tanıtıldı: One UI 9 ile geliyor

Samsung, Galaxy S26 ailesinin yeni üyesi Galaxy S26 FE’yi duyurdu. Modeli seride öne çıkaran ayrıntılardan biri ise donanımdan çok yazılım tarafında geliyor. Çünkü Galaxy S26 FE, One UI 9 ile piyasaya çıkan ilk Galaxy S26 modeli.

SAMSUNG GALAXY S26 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelen telefon, Samsung’un güncel Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Samsung ayrıca Galaxy S26 FE için yedi nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi sunacağını açıkladı.

Telefonun arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Sistem; 50 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 8 MP telefoto kameradan oluşuyor. Dijital yakınlaştırma seviyesi ise 30 kata kadar çıkıyor.

Önde 12 MP kamera yer alıyor.

EXYNOS 2500 VE 4.900 MAH BATARYA

Galaxy S26 FE’nin merkezinde Samsung’un 3 nm üretim sürecinden çıkan Exynos 2500 işlemcisi bulunuyor.

Telefon üç farklı depolama seçeneğiyle sunulacak:

8 GB RAM + 128 GB depolama

8 GB RAM + 256 GB depolama

8 GB RAM + 512 GB depolama

Cihazın batarya kapasitesi 4.900 mAh olarak açıklandı. 45 W kablolu şarj desteği sayesinde uygun adaptörle (45 W adaptör ayrıca satılıyor) yaklaşık 30 dakikada yüzde 69'a kadar şarj seviyesine ulaşılabiliyor.

Model ayrıca 15 W kablosuz şarj ve diğer uyumlu cihazları telefon üzerinden şarj etmeyi sağlayan Wireless PowerShare desteğine sahip.

6,7 İNÇ AMOLED EKRAN VE 1.900 NİT PARLAKLIK

Galaxy S26 FE’de 6,7 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. Panel 60 ve 120 Hz yenileme hızlarını desteklerken parlaklık değeri 1.900 nit olarak açıklandı.

Telefonun gövdesi 161,6 x 76,9 x 7,4 mm ölçülerinde ve cihaz 193 gram ağırlığında.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Galaxy S26 FE ayrıca IP68 su ve toz dayanıklılığı sertifikasına sahip.

GALAXY S26 FE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Blueberry, Graphite ve Pistachio olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Samsung Galaxy S26 FE, 4 Eylül’den itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak.