Ahıska Türkü aileler Elazığ’daki yeni evlerine kavuştu: T.C. Kimlik Kartları da teslim edildi

Elazığ’daki geçici barınma merkezinde kalan Ahıska Türkü aileler, kalıcı iskan çalışmaları kapsamında tamamlanan yeni konutlarına yerleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığı, Elazığ’da geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü aileler için yapılan konutların ikinci etabının tamamlandığını açıkladı. Yeni dairelerine yerleşen aileleri ziyaret eden yetkililer, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Sosyal medyada yapılan paylaşımda ziyaretten görüntüler yer alırken şunlar kaydedildi:

"Elazığ’da geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü ailelerimizi, kalıcı iskân çalışmaları kapsamında ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutlarını ziyaret ederek sevinçlerine ortak olduk. Ailelerimize “hayırlı olsun” dileklerimizi ileterek yeni dairelerinde huzur ve bereket getirmesini temenni ettik.

Ziyaretimizin en anlamlı anlarından biri de, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin destekleriyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlığı işlemleri gerçekleştirilen Ahıska Türkü soydaşlarımızın vatandaşlık işlemlerinin tamamlanarak T.C. Kimlik Kartlarının kendilerine takdim edilmesi oldu.

Soydaşlarımızın T.C. Kimlik Kartları; Göç İdaresi Başkanımız Sayın Muhammet Selami Yazıcı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Levent Kepçeli, Yabancılar Genel Müdürümüz Sayın Özge Kaplan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Sayın Levent Yazıcı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanımız Sayın Mehmet Parlak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanımız Sayın Abdullah Özübek tarafından soydaşlarımıza takdim edildi.

Soydaşlarımızın hanelerine konuk olmak, yeni yaşamlarına dair heyecanlarını ve vatandaşlık sevincini paylaşmak bizler için son derece kıymetliydi.

Ahıska Türkü soydaşlarımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeleri, ortak tarihimizin ve güçlü kardeşlik bağlarımızın bir yansımasıdır.

Misafirperverlikleri ve içten kabulleri için soydaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni hayatlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz."