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Korkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü'nden atladı: Mucizevi kurtuluş

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İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi köprüden kendini sulara bıraktı. Korkunç anlar sonrası o sırada oradan geçen bottaki vatandaş, suya atlayan kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Film sahnelerini aratmayacak olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köprü üzerinde araçların durduğunu ve kalabalık oluştuğunu gören Eren Acar ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını düşündü. Daha sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını fark eden Acar, şahsın bir anda kendisini Boğaz’ın sularına bıraktığını gördü.

Korkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü nden atladı: Mucizevi kurtuluş 1

MUCİZEVİ KURTULUŞ

Kafasında motosiklet kaskı bulunan kişinin suya düşmesinin ardından Acar ve arkadaşı botla olay yerine doğru ilerledi. Suda hareketsiz halde bulunan kişiyi botlarına çıkaran Acar, hızlı şekilde en yakın iskeleye ulaştı.

Korkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü nden atladı: Mucizevi kurtuluş 2

"BİR ANDA KENDİSİNİ BIRAKTI"

Olayın görgü tanığı Eren Acar, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

Korkunç anlar kamerada! FSM Köprüsü nden atladı: Mucizevi kurtuluş 3

"SUDA BAYGIN BİR ŞEKİLDE BEKLİYORDU"

Acar, şahsı sudan çıkarmak için hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu" dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Acar, şahsın kendileri tarafından sudan çıkarıldığı sırada nefes aldığını ve hayatta olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fsm köprüsü
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