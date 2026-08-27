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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Çengelköy'de bir oyuncakçı ve kebapçıya giren Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti. Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, buradaki bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye ederek harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi 1

VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Erdoğan, dükkandan çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların daveti üzerine yakındaki bir kebapçıya giren Erdoğan, burada çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Kendisine ikramda bulunulan Erdoğan, iş yerindekilerle fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı. Erdoğan, kebapçıdan çıktıktan sonra yolun karşısında kendisini bekleyen vatandaşları da selamladı. Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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