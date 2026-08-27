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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Bebek'te bulunan evinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından 3 kurşun ile yaralanan Yılmaz, ameliyata alındı. Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı
Melih Kadir Yılmaz

Eski Gençli ve Spor Bakanı ve Eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz evinde silahlı saldırıya uğradı.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz ın oğluna evinde silahlı saldırı 1

BACAĞINDAN 3 KURŞUN İLE YARALANDI

Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre saldırı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Yılmaz'ın Bebek'teki evinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz ın oğluna evinde silahlı saldırı 2

Bacağından 3 kurşun ile vurulan Yılmaz, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Yılmaz'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğu da aktarılırken, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü saldırının ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Mehmet Ali Yılmaz
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