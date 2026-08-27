Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna evinde silahlı saldırı

Eski Gençli ve Spor Bakanı ve Eski Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz evinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN 3 KURŞUN İLE YARALANDI

Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre saldırı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Yılmaz'ın Bebek'teki evinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Bacağından 3 kurşun ile vurulan Yılmaz, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Yılmaz'ın ameliyatının başarılı geçtiği aktarıldı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğu da aktarılırken, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü saldırının ardından olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.