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Apple Maps'te yeni dönem: Reklamlar arama sonuçlarına girmeye başladı

Apple'ın mart ayında duyurduğu reklam modeli Apple Maps'te kullanıma açılmaya başladı. ABD ve Kanada'daki kullanıcıların karşısına çıkan sponsorlu işletmeler, "önerilen yerler" bölümünün ilk sırasında ve arama sonuçlarının en üstünde gösterilebiliyor.

Apple Maps'te yeni dönem: Reklamlar arama sonuçlarına girmeye başladı
Enes Çırtlık

Apple'ın, işletmelerin uygulama içinde öne çıkmak için ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni reklam sistemi bazı Apple Maps kullanıcılarının karşısına çıkmaya başladı.

9to5Mac'in aktardığına göre reklamların dağıtımı bu hafta başladı; önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD ve Kanada'da daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

REKLAMLAR EN GÖRÜNÜR NOKTALARDA GÖSTERİLİYOR

Apple Maps'te sponsorlu işletmeler, arama sırasında gösterilen "önerilen yerler" bölümünün ilk sırasında yer alabiliyor. Apple ayrıca reklamların doğrudan arama sonuçlarının en üstünde de gösterilebileceğini belirtiyor.

Reklamlar, normal sonuçlardan ayırt edilebilmesi için mavi renkli bir "reklam" simgesiyle işaretleniyor. Bu yaklaşım, Google Maps'te uzun süredir kullanılan sponsorlu sonuç sistemine benziyor.

Apple Maps te yeni dönem: Reklamlar arama sonuçlarına girmeye başladı 1

APPLE, REKLAMLARLA BİRLİKTE GİZLİLİK MESAJINI ÖNE ÇIKARIYOR

Haberi aktaran The Verge yazarı, uygulamayı açtığında reklamların nasıl çalıştığını açıklayan bir bilgilendirme penceresiyle karşılaştığını belirtiyor.

Apple'a göre yerel reklamlar; kullanıcının yaklaşık konumu, mevcut arama terimleri veya arama sırasında görüntülediği harita bölgesine göre belirlenebiliyor. Şirket, reklam bilgilerinin Apple Hesabı ile ilişkilendirilmediğini özellikle vurguluyor.

Apple, mart ayında yaptığı duyuruda da benzer bir gizlilik yaklaşımı açıklamıştı. Şirkete göre kullanıcının konumu ile Maps üzerinde gördüğü veya etkileşime girdiği reklamlar Apple Hesabı'na bağlanmıyor.

Apple ayrıca kişisel verilerin cihaz üzerinde kaldığını, şirket tarafından toplanıp saklanmadığını ve üçüncü taraflarla paylaşılmadığını belirtiyor.

BU HAFTA BAŞLADI

Apple Maps reklamlarının dağıtımı bu hafta başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD ve Kanada'daki daha fazla kullanıcının sponsorlu sonuçları görmeye başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple reklam harita
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