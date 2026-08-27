GTA 6 Netflix'te saat kaçta yayınlanacak? GTA 6 Türkiye saati belli oldu

GTA 6 için milyonlarca oyuncunun gözü bu akşam Netflix'e çevrilecek. Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI: An Extended Look adını verdiği yeni GTA 6 gösterimi, 27 Ağustos Perşembe günü ilk kez izleyicilerle buluşacak.

Netflix'in resmi TUDUM sayfasındaki açıklamayla birlikte gösterime ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre GTA 6'nın yeni videosunda gösterilecek görüntülerin tamamı PlayStation 5 üzerinde oyun içinden kaydedildi.

GTA 6 NETFLIX'TE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre Grand Theft Auto VI: An Extended Look, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü ABD Doğu Saati ile 15.00'te Netflix'te yayınlanacak.

Bu saat Türkiye'de 22.00'ye karşılık geliyor.

GTA 6 Netflix Türkiye yayın saati: 27 Ağustos Perşembe, 22.00

Netflix de resmi TUDUM sayfasında yayının 27 Ağustos saat 15.00 ET'de başlayacağını doğruladı. GTA 6 gösterimi dünya genelindeki Netflix aboneleri tarafından izlenebilecek.

GTA 6 YOUTUBE'DA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Netflix üyeliği olmayan GTA 6 hayranlarının ise yalnızca birkaç saat daha beklemesi gerekecek.

Rockstar Games, yeni GTA 6 gösteriminin Netflix'teki ilk yayından 6 saat sonra şirketin resmi YouTube kanalında ve Grand Theft Auto VI'ın resmi internet sitesinde de yayınlanacağını açıkladı.

YouTube yayını ABD Doğu Saati ile 27 Ağustos saat 21.00'de başlayacak. Türkiye'de tarih değişeceği için GTA 6 videosu 28 Ağustos Cuma günü saat 04.00'te ücretsiz olarak izlenebilecek.

GTA 6 yeni video yayın takvimi şöyle:

Netflix: 27 Ağustos Perşembe, 22.00

27 Ağustos Perşembe, 22.00 Rockstar Games YouTube: 28 Ağustos Cuma, 04.00

28 Ağustos Cuma, 04.00 GTA 6 resmi internet sitesi: 28 Ağustos Cuma, 04.00

GTA 6 OYNANIŞ VİDEOSU MU YAYINLANACAK?

GTA 6'nın yeni gösterimiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de oynanış görüntülerinin gösterilip gösterilmeyeceği.

Netflix'in resmi açıklaması bu konuda önemli bir ayrıntıyı doğruladı.

TUDUM'da yer alan bilgiye göre Grand Theft Auto VI: An Extended Look'ta yer alan görüntülerin tamamı PlayStation 5 üzerinde oyun içinden kaydedildi. Netflix, yeni gösterimin GTA serisinin bugüne kadarki en büyük ve en sürükleyici evrimini sergileyeceğini belirtiyor.

Ancak Rockstar Games veya Netflix içeriği resmi olarak klasik anlamda bir “gameplay video” ya da “gameplay walkthrough” olarak adlandırmış değil. Bu nedenle gösterimin kesintisiz oynanış videosu olacağını söylemek doğru olmaz.

Kesin olan nokta, yayınlanacak görüntülerin tamamen GTA 6'nın oyun içi görüntülerinden oluşacağı.

GTA 6 AN EXTENDED LOOK NEDİR?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look, Rockstar Games'in GTA 6 için hazırladığı yeni ve daha kapsamlı gösterimin resmi adı.

Netflix, gösterimi GTA 6'ya yönelik “extended look” olarak tanımlıyor. İçerik, Netflix abonelerine oyun hakkında şimdiye kadar gösterilenden daha fazlasını görme fırsatı sunacak.

Netflix ayrıca bunun Rockstar Games ile Netflix arasında türünün ilk iş birliği olduğunu açıkladı. GTA 6 gösterimi ilk olarak Netflix üyeleriyle buluşacak, ardından Rockstar Games'in kendi kanallarında yayınlanacak.

GTA 6 FRAGMAN 3 MÜ YAYINLANACAK?

GTA 6 ile ilgili Google aramalarında öne çıkan sorulardan biri de yeni videonun GTA 6 Trailer 3, yani GTA 6'nın üçüncü fragmanı olup olmadığı.

Ancak Rockstar Games yeni içeriği “Trailer 3” olarak adlandırmadı.

Rockstar'ın resmi duyurusunda ve GTA 6'nın resmi internet sitesinde yayının adı Grand Theft Auto VI: An Extended Look olarak geçiyor. Bu nedenle içeriği yayınlanmadan önce kesin olarak “GTA 6 Trailer 3” şeklinde tanımlamak doğru değil.

GTA 6 NETFLIX'TE NASIL İZLENİR?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look, dünya genelindeki Netflix abonelerine sunulacak.

GTA 6'nın yeni gösterimini ilk yayınlandığı anda izlemek isteyenlerin 27 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de Netflix'e girmesi gerekiyor.

Netflix'in TUDUM sayfasında açıklanan altyazı seçenekleri arasında İngilizce, Almanca, İspanyolca, Latin Amerika İspanyolcası, Lehçe, Fransızca, İtalyanca, Korece, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Brezilya Portekizcesi ve Rusça bulunuyor. Açıklanan liste içerisinde Türkçe altyazı yer almıyor.

Netflix üyeliği bulunmayanlar ise gösterimi 28 Ağustos saat 04.00'ten itibaren Rockstar Games'in resmi YouTube kanalından ve GTA 6'nın resmi sitesinden izleyebilecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

GTA 6'nın hikâyesinin merkezinde Jason Duval ve Lucia Caminos bulunuyor. İkili, Leonida eyaletinde başarısızlıkla sonuçlanan bir işin ardından kendilerini büyük bir suç komplosunun içerisinde buluyor.

GTA 6 NETFLIX YAYINI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

GTA 6 Netflix'te saat kaçta?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de Netflix'te yayınlanacak.

GTA 6 YouTube'a ne zaman gelecek?

Yeni GTA 6 videosu 28 Ağustos Cuma günü saat 04.00'te Rockstar Games'in resmi YouTube kanalında yayınlanacak.

GTA 6 oynanış görüntüleri gösterilecek mi?

Evet. Netflix, gösterimin tamamen PlayStation 5 üzerinde kaydedilmiş oyun içi görüntülerden oluştuğunu açıkladı. Ancak içerik resmi olarak kesintisiz bir “gameplay videosu” şeklinde tanımlanmadı.

GTA 6 Trailer 3 mü yayınlanacak?

Şu an için hayır denilemez ancak bunu doğrulayan bir açıklama da bulunmuyor. Rockstar Games yeni videoyu Trailer 3 olarak değil, “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” olarak adlandırıyor.

GTA 6 Netflix yayını ücretsiz mi?

İlk gösterim Netflix üyelerine olacak. Bu, bir Netflix aboneliği gerektirdiği için teknik olarak ücretsiz değil. Ancak aynı içerik 6 saat sonra Rockstar Games'in resmi YouTube kanalında ve GTA 6 internet sitesinde yayınlanacak. YouTube'daki gösterim ise ücretsiz.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.