Kapalı gruplarda korkunç görüntüler! Yeni nesil vahşetin adı: 'Crush Fetish'

Son dönemin önemli tartışmalarından biri hayvanlara yönelik şiddet. Özellikle geçen günlerde bir kaplumbağanın katledildiği görüntülerin tekrar dolaşıma girmesi tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

'ŞİDDETE ÖZENMEYİ ARTIRABİLİR'

Uzman isimler de bu konuda art arda değerlendirmelerde bulunuyor ve farklı noktalara dikkat çekiyor. A Haber'de yalan habere göre uzmanlar sosyal medyada hayvanlara işkence görüntülerinin çocuklar tarafından izlenmesinin şiddete özenmeyi artırabileceğini belirtti.

'TEPKİ GÖRMEK YERİNE İLGİ VE TEŞVİK ALABİLİYOR'

Bu noktada özellikle Telegram ön plana çıktı. Telegram'ın kapalı grupları, bu tür içeriklerin geniş kitlelerden gizlenmesini kolaylaştırırken, aynı zamanda benzer düşüncedeki kişilerin birbirini bulmasına da imkan sağlıyor. Böylece, şiddet görüntüsünü paylaşan kişi, tepki görmek yerine grubun diğer üyelerinden ilgi ve teşvik alabiliyor.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞILABİLİNİYOR

Telegram, WhatsApp ve Discord gibi dijital platformlarda şiddet içeriklerinin geçlerin karşısına çıkabileceğini belirten uzman isimler, "Algoritmalar saldırganı yönlendirebiliyor" uyarısında bulundu. Burada durumun sadece video paylaşımı olmadığı belirtilirken; işkenceyi izleyen, isteyen ve daha ağır görüntüler talep eden bir çevrenin oluştuğuna dikkat çekildi ve hayvana yönelik vahşetin böylece kapalı gruplarda sıradanlaştırılarak yeni kişilere taşınabildiği aktarıldı.

Telegram merkezli C31K ve C7K yapılanmalarına ilişkin soruşturmalarda hayvanlara işkence edilerek görüntülerin kayda alındığı ve paylaşıldığı tespit edilmişti. Gruplarda hayvanlara yönelik şiddetin yanı sıra tehdit, şantaj, yasa dışı veri satışı ve başka suç içeriklerinin de yer aldığı bildirildi.

Bu yapılara karşı birçok operasyon düzenlenmişti. 2025'te C31K ve C7K'ya yönelik 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Fakat ortaya çıkan tabloda bahsi geçen grupların tek tek kapatılmasının yeterli olmayabileceği de gözler önüne serildi. Çünkü Telegram'da yeni grupların kurulması ve benzer içeriklerin farklı kapalı ağlara taşınması mümkün. Hayvana işkence bir kez yapılıyor, görüntüsü ise yüzlerce kez izleniyor. Telegram'ın karanlık gruplarında büyüyen bu dijital şiddet kültürü, yalnızca hayvanları değil, bu içeriklere maruz kalan yeni nesilleri de tehdit ediyor.

YENİ NESİL TEHLİKENİN ADI: 'CRUSH FETİSH'

"Crush fetish" olarak adlandırılan sapkınlık da hayvanlara yönelik vahşetin dijital ortamda nasıl bir pazara dönüşebildiğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Bu kavram, canlıların ezilmesi ya da işkence görmesinden cinsel haz duyulmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle "hard crush" olarak tanımlanan türünde; kedi, köpek, kuş ve benzeri omurgalı hayvanların hedef alındığı görüntülerden söz ediliyor. Bu içeriklerin internet üzerinden para karşılığında üretildiği ve paylaşıldığı vakalar daha önce farklı ülkelerde soruşturmalara konu oldu. Telegram'da da "crush fetish" adıyla açılmış grupların bulunması, platformun bu tür karanlık yapılanmalar açısından nasıl kullanılabildiğini gösteriyor.