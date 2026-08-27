Cesetler üzerinde talan yarışı: Nepal'deki sel felaketinde insanlık dışı görüntüler!

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 165’e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) ise 539'u turist olmak üzere 826 kişinin kayıp durumda olduğunu aktardı. Nepal ordusu, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonları için 2 bin askeri personel görevlendirdi. Çalışmalara ayrıca 3 bin 318 polis memuru da destek veriyor.

"FELAKETE DEPREM DEĞİL, BUZUL ÇÖKMESİ YOL AÇTI"

ABD Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada ise selin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle meydana geldiği ve bu durumun da "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.

NEPAL'E KÜRESEL YARDIM

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve kuruluşlar, sel felaketinin ardından Nepal'e nakit para, yardım malzemeleri ve diğer yardımları göndermeye başladı. Çin'in Nepal Büyükelçiliği, Nepal'e acil yardım malzemeleri ve nakit yardımı gönderildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin "daha fazla yardım sağlamaya" hazır olduğunu belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın geçici barınaklar, battaniyeler, hijyen kitleri, lambalar ve ilaçlar da dahil olmak üzere 10 ton afet yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise Nepal Kızılhaç Derneği'nin sel felaketine müdahalesini desteklemek amacıyla 1.24 milyon dolar acil durum fonu ayırdığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Nepal'e afet müdahale danışmanı gönderdiğini ve 500 bin dolar değerinde fon sağladığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Nepal Ofisi, ilaçlar ve çok amaçlı çadırlar da dahil olmak üzere temel acil tıbbi malzemeler sağlandığını bildirdi.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER!

Sel nedeniyle eşyalar çamurların arasına karışarak sokaklara savruldu. Yaşananların ardından bazı vatandaşlar sel sularının içine girip değerli eşyalar aramaya başladı.

Sosyal medyada viral olan bir görüntüde ise sel felaketinde hayatını kaybetmiş bir kişiyi sopa yardımıyla kıyıya çeken kişiler cesedin üzerinden değerli eşyaları almaya çalışması pes dedirtti.