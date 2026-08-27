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iPhone 17 zirveyi bırakmıyor: 2026’nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları belli oldu

Counterpoint Research, 2026’nın ikinci çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Listenin zirvesinde, ilk çeyrekte olduğu gibi iPhone 17 yer alırken ilk 10’un tamamını Apple ve Samsung modelleri oluşturdu.

iPhone 17 zirveyi bırakmıyor: 2026’nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları belli oldu
Enes Çırtlık

Counterpoint Research’ün yayımladığı son rapora göre iPhone 17, 2026’nın ikinci çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışlarının %6’sını tek başına oluşturdu. Model, yılın ilk çeyreğinde de dünyanın en çok satan akıllı telefonu olmuştu.

Apple yalnızca iPhone 17 ile değil, diğer modelleriyle de ilk 10 listesine girdi.

İLK ÜÇ SIRANIN TAMAMI APPLE’IN

Listenin zirvesinde iPhone 17 bulunurken onu iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro takip etti. Böylece Apple, bu dönemde dünyanın en çok satan üç akıllı telefonunun tamamına sahip oldu.

iPhone 17 zirveyi bırakmıyor: 2026’nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları belli oldu 1

iPhone 17e ve iPhone 16 da ilk 10’a girmeyi başaran diğer Apple modelleri arasında yer aldı.

Şirketin özellikle Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika’daki satışlarında artış yaşandığı belirtildi. Güney Kore’deki iPhone satışlarının ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı ifade edildi.

ANDROID TARAFININ LİDERİ GALAXY S26 ULTRA OLDU

Rapora göre, Android telefonlar arasında 2026'nın ikinci çeyreğinde en çok satan model ise Samsung Galaxy S26 Ultra oldu. Samsung ayrıca Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G ve Galaxy S26 modelleriyle de ilk 10 listesinde kendisine yer buldu.

iPhone 17 zirveyi bırakmıyor: 2026’nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları belli oldu 2

Apple ve Samsung modelleri birlikte değerlendirildiğinde iki şirket, 2026’nın ikinci çeyreğindeki küresel akıllı telefon satışlarının %26’sını oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan yükseldi.

İŞTE 2026’NIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 10 TELEFONU

Counterpoint Research verilerine göre 2026’nın ikinci çeyreğindeki sıralama şöyle:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung Galaxy A07 4G
  • Samsung Galaxy A17 5G
  • iPhone 17e
  • Samsung Galaxy A17 4G
  • Samsung Galaxy S26
  • iPhone 16

iPhone 17 zirveyi bırakmıyor: 2026’nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonları belli oldu 3

Öte yandan akıllı telefon pazarı genelinde ise tablo pek olumlu değil. Rapora göre küresel akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte %11 geriledi. (Kaynak: GSMArena)

Bu haberin görsellerinde yapay zeka kullanılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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