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Nepal'de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var

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Güney Asya ülkesi Nepal'de ani bir sel felaketi meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde selin boyutları görenleri şoke etti. Bagmati eyaletinde bulunan Bhotekoshi Nehri'nin aniden taşması sonucu köyler sular altında kalırken, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 390 kişinin kayıp olduğu bildirildi.Bir görgü tanığı ise "Her şey aniden oldu. Bir yanardağ patlıyormuş gibi yüksek bir ses duyduk." ifadesinde bulundu.

Nepal'de meydana gelen selden gelen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Tibet'teki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret yapacak yaklaşık 390 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 1

13 POLİSTEN HABER ALINAMIYOR

Eyalete bağlı Rasuwa bölgesinde iki karakolda görev yapan 13 polis memurundan haber alınamadığı öğrenildi. Eyalette, yollar, köprüler ve enerji projeleri büyük hasar gördü.

Yetkililer, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Rasuwa'ya bağlı Syapru Besi ve Timure kasabalarında sel sularının seviyesinin yüksek olması nedeniyle helikopterlerin bölgeye iniş yapamadığını, sular çekilene kadar da inemeyeceğini bildirdi.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 2

NEHİR KENARLARINDAKİLERE ÖNLEM UYARISI

Nepal Afet Yönetim Kurumu, risk altındaki bölgelerde nehir kıyılarında yaşayan sakinlere gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 3

Nepal Başbakanı Balendra Shah durum değerlendirmesi yapmak üzere acil toplantı düzenledi. Shah toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde gerekli çalışmalar başladı" dedi. Shah, polis ve ordunun kurtarma ve yardım ekiplerine katıldığını söyledi.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 4

"YANARDAĞ PATLIYORMUŞ GİBİ YÜKSEK BİR SES DUYDUK"

Bölgeden bir görgü tanığı yaşananları "Her şey aniden oldu. Bir yanardağ patlıyormuş gibi yüksek bir ses duyduk. İnsanlar çığlık atmaya ve kaçmaya başladı" ifadeleriyle anlattı.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 5

Suyun taşmasına neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmazken, aynı nehirde geçen yıl meydana gelen ve can kayıplarına yol açan ani selin, bir buzul gölündeki suyun taşması sonucu meydana geldiği belirlenmişti.

Nepal de sel felaketi! Korkunç görüntüler: "Yanardağ patlıyormuş gibi bir ses duyduk..." 390 kişi kayıp, çok sayıda ölü var 6

TİBET İLE NEPAL SINIRINDA TOPRAK KAYMASI

Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında ise toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu belirtti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre; toprak kayması nedeniyle Nepal sınırına yakın Shigatse bölgesindeki yollar trafiğe kapandı, iletişim ve elektrik hizmetleri kesintiye uğradı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Nepal
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