Uyarmak istedi darbedildi! Rize'deki trafik magandalarına ceza yağdı...

Trafikte yaşanan tartışma ve kavga olaylarının önüne geçmek için artan cezalar büyük oranda etkili olsa da Rize'de yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

360 BİN LİRA CEZA VE TRAFİKTEN MEN

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" suçundan sürücü D.Y.A. ile yolcu A.C.A.'ya 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır