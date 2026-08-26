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ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı

OpenAI, ChatGPT'de zamanlanmış görevleri yönetmeye yarayan menüyü ücretsiz kullanıcılara da açtı. Ücretli aboneler ise Gmail, Slack ve GitHub'da gerçekleşen olaylara bağlı olarak belirli istemlerin otomatik biçimde tetiklenmesini sağlayabiliyor.

ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı
Enes Çırtlık

OpenAI, geçtiğimiz haziran ayında ChatGPT'nin kenar çubuğuna zamanlanmış görevlerin görüntülenip yönetilebildiği özel bir bölüm eklemişti. Aynı dönemde gelecekte çalıştırılacak görevleri takip etmeyi ve düzenlemeyi kolaylaştıran çeşitli yenilikler de kullanıma sunulmuştu.

Ancak söz konusu zamanlama menüsü ve beraberindeki geliştirilmiş özellikler ilk aşamada yalnızca Plus, Pro, Business ve Enterprise abonelerine açıktı. Şirket şimdi zamanlama menüsünü ücretsiz ChatGPT hesaplarının da kullanımına sundu.

ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı 1

ZAMANLANMIŞ GÖREVLERLE NELER YAPILABİLİYOR?

OpenAI, zamanlanmış görevler için birkaç farklı kullanım örneği paylaştı. Buna göre ChatGPT'den yaklaşan bir seyahatle ilgili uyarılar vermesi veya favori yayın platformlarına eklenen yeni film ve diziler konusunda bildirim göndermesi istenebiliyor. Aynı şekilde her sabah belirli bir konudaki son gelişmelerin özetlenmesi de mümkün.

ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı 2

ZAMANLANMIŞ GÖREVLER BAŞKALARIYLA PAYLAŞILABİLİYOR

OpenAI'ın getirdiği bir diğer yenilik ise oluşturulan zamanlanmış görevlerin diğer kullanıcılarla paylaşılabilmesi oldu. Böylece kullanıcılar faydalı buldukları görevleri başkalarıyla paylaşabiliyor ve diğer kişiler de bunlardan kendi iş akışlarında yararlanabiliyor.

ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı 3

ÜCRETLİ KULLANICILARA OLAY TABANLI TETİKLEME

Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri için görev sistemi daha gelişmiş seçenekler de sunuyor. OpenAI, bu kullanıcıların Gmail, Slack ve GitHub'da belirli olaylar gerçekleştiğinde bir ChatGPT istemini otomatik olarak tetiklemesine olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya başladı.

Böylece ChatGPT'deki otomasyonlar yalnızca belirli bir saat veya tarihe bağlı kalmadan, desteklenen hizmetlerde gerçekleşen olaylara göre de devreye girebiliyor.

ChatGPT’nin geliştirilmiş görev zamanlama aracı ücretsiz kullanıcılara da açıldı 4

OpenAI, olay tabanlı tetikleme özelliğini Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına 25 Ağustos itibarıyla sunmaya başladığını belirtiyor. (Kaynak: Engadget)

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT
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