Bakkala gidiyorum diyerek evden çıkan kız 7 gündür aranıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde yaşayan Yasemin Zengin, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında bakkala gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Zengin’den o saatten sonra bir daha haber alınamadı.

'BAKKALA GİDİYORUM' DEDİ ORTADAN KAYBOLDU

Kızından haber alamayan anne Sultan Zengin, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Anne Zengin, kızının başına kötü bir durum gelmesinden endişe ettiğini ve sağlık durumundan kaygı duyduğunu belirtti.

AİLESİ HABER BEKLİYOR

Yasemin Zengin’in bulunması için arama çalışmaları sürerken, ailesi Denizli halkından da destek istedi. Zengin’i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların ailesine ya da yetkililere bilgi vermesi istendi.

Yasemin Zengin hakkında bilgi sahibi olanların, annesi Sultan Zengin’e 0 538 576 51 63 numaralı telefondan ulaşabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır