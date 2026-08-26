Bayburt’ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
26.08.2026 19:15
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yakalanan R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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