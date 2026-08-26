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Bayburt’ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (42), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bayburt’ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yakalanan R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Bayburt’ta 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bayburt
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