Yer: Nişantaşı! Ortalık savaş alanına döndü: Cadde trafiğe kapandı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki çınar ağacı henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeki taksi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Taksi şoförü aracından yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, araçlarda hasar meydana geldi.

TEŞVİKİYE CADDESİ TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri, Teşvikiye Caddesi’ni trafiğe kapatırken, belediye ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

‘ÇINAR AĞACI TAKSİNİN ÜZERİNE DEVRİLMİŞ’

Cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Murat Akgün, “Burada çalışanım. Büyük bir gürültü oldu. Gürültüye dışarı çıktık. Çınar ağacının devrildiğini gördük. Taksinin üzerine devrilmiş. Birkaç araçta hasar vardı. Yaralanma gibi bir olay yok herhalde. Takside yolcu yaralandı diye duydum ama görmedim. Olay sırasında burada yayalar da vardı ama bir şey olmadı” dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır