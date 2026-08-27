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Konya’da "kıskançlık" kavgasında 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Konya’da aralarında kıskançlık nedeniyle husumet bulunan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Konya’da "kıskançlık" kavgasında 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak yanında bulunan parkta daha önceden aralarında kıskançlık nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki H.E.K ile 16 yaşındaki A.H. karşılaştı.

KISKANÇLIK KAVGASINDA KAN AKTI

İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.E.K., A.H. tarafından kolundan bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya’da "kıskançlık" kavgasında 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı 1

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kolundan yaralanan çocuk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın şüphelisi 16 yaşındaki çocuk ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğünü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kavga
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