Banyoya girdikten sonra odasında ölü bulundu: 19 yaşındaki genç toprağa verildi

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Karalar köyünde meydana geldi. B.Y'nin (19) banyoya girdikten bir süre sonra odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

BANYOYA GİREN GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde B.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.Y'nin cenazesi, Karalar köyünde bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır