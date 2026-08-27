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Fransa’da Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayısı 30’a yükseldi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, haziran ayından bu yana ülkenin Provence-Alpes-Cote d'Azur, Oksitanya, Ile-de-France ve Auvergne-Rhone-Alpes bölgelerinde toplam 13 ilde Batı Nil virüsü vakası görüldü.

Fransa’da Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayısı 30’a yükseldi

Fransa'da yaz aylarında 30 Batı Nil virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi. Geçen haftaya göre ülkede 12 ek vaka daha tespit edilirken, ülkede bu yaz aylarındaki toplam Batı Nil virüsü vakası 30'a yükseldi.

Ayrıca Aude, Seine-et-Marne ve Drome illerinde ilk kez bu virüse yakalanan vakalar saptandı.

EN FAZLA VAKA AKDENİZ KIYISINDAKİ BOUCHES-DU-RHONE'DA

İllere göre 1 ila 7 arasında vaka tespit edilirken, en fazla vaka sayısı Akdeniz kıyısı olan Bouches-du-Rhone ilinde kayıtlara geçti.

"CULEX" CİNSİNDEN BULAŞIYOR

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsünden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırmasından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

BELİRTİ OLMAKSIZIN DA BULAŞ OLABİLİYOR

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü
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