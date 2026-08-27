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Eskişehir’de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde aralarında çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir’de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı Nihat Ö.’nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu.

ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi Nihat Ö., Bülent Sap’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Sap, olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cinayet şüphelisi Nihat Ö. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihat Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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