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Nazilli'de üst geçide asılan maketle ilgili 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya üst geçidine, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklandı.

Nazilli'de üst geçide asılan maketle ilgili 1 kişi tutuklandı

Olay, Yeni Mahalle'deki yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçide kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi asıldı.

Nazilli de üst geçide asılan maketle ilgili 1 kişi tutuklandı 1

ÜST GEÇİTTEKİ MAKETLE İLGİLİ TUTUKLAMA İŞLEMİ

Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda eylemi gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., Altıntaş Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen A.Y.'nin savcılıkta ifadesi alındı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın Nazilli
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