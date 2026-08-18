Güvenli ve hızlı şarjın adresi Belkin UltraCharge şimdi kaçırılmayacak fiyatta!

Masanızda veya başucunuzda birbirine dolanan şarj kablolarından, her cihaz için ayrı bir priz aramaktan sıkıldınız mı? Belkin UltraCharge 3’ü 1 Arada Şarj Standı, tüm bu kablo karmaşasını tek bir şık dokunuşla ortadan kaldırıyor. iPhone, Apple Watch ve AirPods için aynı anda, güvenle ve maksimum hızda şarj eden bu kompakt yardımcı hazır indirimdeyken kaçırmayın!

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Masanızda kablo kalabalığına son: Belkin UltraCharge 3’ü 1 Arada Qi2 Manyetik Kablosuz Şarj

Belkin UltraCharge Pro 3’ü 1 Arada Kablosuz Şarj Standı, telefonunuzu, akıllı saatinizi ve kablosuz kulaklığınızı tek noktada toplayarak masanızdaki kablo kirliliğine son verir. Qi2 ve MagSafe/Pixelsnap uyumlu güçlü manyetik yüzeyi sayesinde cihazlarınızı tam hizalayarak güvenli ve hızlı şarj imkanı sunar. Ayarlanabilir ve katlanabilir ergonomik yapısı, şarj esnasında ideal izleme açısı sağlarken seyahatlerde de kolayca taşınır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Müthiş bir ürün. iPhone 15 pro kullanıyorum, çok hızlı şarj ediyor ve çok az ısıtıyor. Watch ve airpods da aynı şekilde hızlı şarj ediyor, kesinlikle tavsiye ediyorum."

"Çok güzel bir ürün! Eşim için aldım. Çok memnun kaldı. Zaten Belkin ürünleri çok kaliteli. Kesinlikle tavsiye ederim."

Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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