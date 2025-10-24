Kapalı alandaki havasızlığa son veren Shark hava temizleyicinin fiyatı düştü!

Mevsim geçişleriyle birlikte artan alerjiler ve şehir havasındaki yoğun toz ve kir, kapalı alanlarda soluduğumuz havanın kalitesini düşürüyor. Hava temizleyicilerse bu görünmez kirleticileri filtreleyerek daha konforlu, hijyenik ve nefes alınabilir bir alan yaratmanıza yardımcı oluyor. Sağlığınızı korumak ve her mevsim evinizin havasını taze tutmak için Shark hava temizleyici şu anda özel indirimiyle çok daha uygun fiyatla sizi bekliyor.

Kokulardan, tozdan ve alerjilerden kurtulmanın kolay yolu: Shark Neverchange Hava Temizleyici

NeverChange5 Filtreleme Sistemi ile donatılan Shark hava temizleyici, 5 yıla kadar filtre değişimi gerektirmeyen yüksek performanslı HEPA teknolojisiyle uzun ömürlü kullanım ve tasarrufu bir arada sunuyor. DebrisDefence ön filtre, saç, toz ve tüy birikimini önleyerek HEPA katmanını korurken cihazın performansını daima en yüksek seviyede tutuyor. Anti-Odour Teknolojisi, yemek pişirme veya evcil hayvanlardan kaynaklanan kokuları 2 kata kadar nötralize ederek ortam havasını sadece temizlemekle kalmıyor ferah bir koku da yayıyor. Clean Sense IQ teknolojisi ise hava kalitesini anlık olarak izleyip ortamdaki toz, polen, duman ve alerjen miktarına göre temizleme gücünü otomatik olarak ayarlayarak her zaman ideal hava kalitesi sağlıyor. Üstelik, okunması kolay LED ekran sayesinde hava kalitesindeki iyileşmeyi anbean takip edebilir, 130 m²’ye kadar geniş alanlarda etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok başarılı. Mutfaktaki yoğun kızartma yağı, sigara kokusu gibi bilumum ağır kokuları kısa sürede temizliyor. Sürekli sigara içilen odada otomatik yaparsanız düzenli olarak çok yüksekte çalışır ancak ses kimilerini rahatsız edebilir. En düşük ayarda geceleri kolayca uyuyabiliyor."

"Kaç tane ürün denedim işe yaramadılar fakat bu ürünün hava kalitesini ölçen elektronik aksamı ve filtrasyonu yapan unsurları ile bir numara! Diğer cihazlar bir noktadan sonra camı açayım havasız oldu hissi verirken bu üründe bu his gelmiyor. Otomatik çok iyi çalışıyor makul tepkiler veriyor. Yani diğer cihazlar genelde temiz diyorlar sonra birden kirlendiye dönüyor ve 1 dakika sonra temiz oluyordu ki bu realistik değil. Bu ürün açılışta kirli dedi ve zamanla temize taşıdı. Ve bu 1 dakika değil 10 dakika gibi sürüyor."

Bu içerik 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

