Evde, ofiste, yolda: Her anınıza eşlik edecek Sony kulaklık indirimde

Müzik dinlerken, oyun oynarken veya çalışırken gerçekten iyi bir ses deneyimi artık lüks değil ihtiyaç. Uzun saatler boyunca konforlu bir şekilde kullanabileceğimiz, dış sesleri ustaca engelleyen ve her sesi net bir şekilde duymamızı sağlayan bir kulaklık, hepimize gerek. Evde odaklanmak, işe giderken gürültüyü duymamak ya da sadece sevdiğiniz şarkının tadını çıkarmak istiyorsanız Sony'nin en sevilen kulak üstü kulaklığının fiyatı düşmüşken kampanya bitmeden sepetinize ekleyin!

Sizi yarı yolda bırakmayacak: Sony WH-CH520 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Sony'nin gelişmiş ses teknolojileri sayesinde bass, mid ve treble aralıklarında tatmin edici bir performans sergileyen Sony WH-CH520, 50 saatlik pil ömrüyle müzik keyfini gün boyu sürdürmenizi sağlıyor. 3 dakikalık hızlı şarjla bile 1,5 saat müzik dinleyebilir, DSEE teknolojisiyle daha net ve doğal ses deneyimi yaşayabilirsiniz. Bluetooth Multipoint bağlantıyla iki cihaza eş zamanlı bağlanabilir, çağrılar arasında çabucak geçiş yapabilirsiniz. Yumuşak kulak yastıkları ve hafif tasarımıyla uzun dinlemelerde bile ağrı yaşatmazken gürültü azaltma özelliğiyle dış sesleri minimuma indiren kulaklıkla hem konfora hem performansa aynı anda erişebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sony = Kalite. Bu fiyat seviyesinde daha iyi bir ürün alamazsınız Türkiye'de. Marka zaten yavaş yavaş çekiliyor, tükenmeden alın. Hem kulağa oturması, hem ses kalitesi hem de zarifliği çok güzel. Kaba saba bir kulaklık değil. Şarjının dayanaklılığı bambaşka bir seviyede. İlk aldığımdan bu yana günde 2 saat kadar kullanıyorum. 2 hafta olacak ve şarjı hala 50'nin altına inmedi."

"Ben uygulamasını da indirip öyle kullanıyorum böylece iki cihaza birden bağlanabiliyorum. Uygulama üzerinden ekolayzır ayarı yapabilirsiniz. Ben seviyorum bu tarz ayarlar yapmayı ama düz kullanıcı olacaksanız uygulamayı indirmeye gerek yok. İlk kullanımda 10 gün dayandı, sonraki zamanlarda da birer hafta arayla şarj ediyorum. Çok fazla müzik dinleyen biriyim bu yüzden şarjının uzun süre dayanması benim için önemliydi. Kulaklık hafif bu arada. Bu sayede ağırlık olmuyor zaman geçtikçe."

