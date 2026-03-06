Xiaomi'den akıllı telefonlar için otonom yapay zeka asistanı: Xiaomi miclaw tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi, Xiaomi miclaw adlı yeni bir deneysel yapay zeka projesini tanıttı. Xiaomi'nin kendi bünyesinde geliştirdiği MiMo büyük dil modeli temelli sistem, sadece soruları yanıtlamak veya metin oluşturmak yerine, kullanıcı niyetlerini yorumlamak ve telefondaki farklı araçlarla etkileşime girerek görevleri tamamlamak üzere tasarlanmış.

İŞTE XIAOMI MICLAW'IN ÖZELLİKLERİ

Gizmochina'da yer alan habere göre; Xiaomi miclaw, kullanıcılar izin verdiği takdirde, komutları yerine getirmek için sistem işlevlerine ve desteklenen üçüncü taraf uygulamalara erişebiliyor.

Örneğin, bir komut bir uygulamayı açmayı, sistem verilerini kontrol etmeyi veya bir işlevi tetiklemeyi gerektiriyorsa, yapay zeka gereken adımlara karar verip daha sonra bunları sırasıyla uyguluyor.

Xiaomi miclaw'ın merkezinde Xiaomi'nin "çıkarım-yürütme döngüsü" adını verdiği sistem yer alıyor. Burada yapay zeka önce isteği analiz ediyor, ardından bir araç ve parametreleri seçiyor, eylemi yürütüyor, sonucu gözden geçiriyor ve görev tamamlanana kadar işleme devam ediyor. Her adım eşzamansız bir şekilde işleniyor, böylece sistem diğer telefon işlemlerini engellemiyor.

Xiaomi miclaw ayrıca yapay zekanın tekrarlanan kullanımlardan öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir hafıza sistemi de içeriyor.

Asistan, Xiaomi'nin ekosistemiyle de bağlantı kurabiliyor. Şirketin Mi Home platformuyla entegrasyon sayesinde yapay zeka, kullanıcı izin verdiği takdirde akıllı ev cihazlarının durumunu okuyabiliyor ve kontrol komutları gönderebiliyor.

Xiaomi ayrıca platformu geliştiricilere de açıyor. Sistem, yapay zeka araçlarını entegre etmek için açık bir standart olan MCP'yi destekliyor. Bu durum, diğer platformlar için oluşturulmuş mevcut yapay zeka yardımcı programlarının Xiaomi miclaw ile çalışmasına olanak tanıyabilir.

XIAOMI MICLAW DESTEKLİ CİHAZLAR HANGİLERİ?

Projenin hala deneysel olduğunu belirten Xiaomi, miclaw'ı yalnızca davetle katılım sağlanan kapalı bir beta projesi olarak başlatmış durumda. Şirket, test kullanıcılarına deneysel yapıyı birincil telefonlarına yüklememelerini tavsiye ediyor ve denemeden önce verileri yedeklemelerini öneriyor.

Xiaomi miclaw, şimdilik Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition gibi sınırlı sayıda cihazı destekliyor.