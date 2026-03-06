HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Xiaomi'den akıllı telefonlar için otonom yapay zeka asistanı: Xiaomi miclaw tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi, kendi geliştirdiği MiMo büyük dil modelini temel alan otonom yapay zeka asistanı Xiaomi miclaw'ı duyurdu. Xiaomi miclaw, bir akıllı telefonu daha otonom bir yapay zeka asistanına dönüştürmek adına tasarlanmış.

Xiaomi'den akıllı telefonlar için otonom yapay zeka asistanı: Xiaomi miclaw tanıtıldı! İşte özellikleri
Enes Çırtlık

Xiaomi, Xiaomi miclaw adlı yeni bir deneysel yapay zeka projesini tanıttı. Xiaomi'nin kendi bünyesinde geliştirdiği MiMo büyük dil modeli temelli sistem, sadece soruları yanıtlamak veya metin oluşturmak yerine, kullanıcı niyetlerini yorumlamak ve telefondaki farklı araçlarla etkileşime girerek görevleri tamamlamak üzere tasarlanmış.

İŞTE XIAOMI MICLAW'IN ÖZELLİKLERİ

Gizmochina'da yer alan habere göre; Xiaomi miclaw, kullanıcılar izin verdiği takdirde, komutları yerine getirmek için sistem işlevlerine ve desteklenen üçüncü taraf uygulamalara erişebiliyor.

Örneğin, bir komut bir uygulamayı açmayı, sistem verilerini kontrol etmeyi veya bir işlevi tetiklemeyi gerektiriyorsa, yapay zeka gereken adımlara karar verip daha sonra bunları sırasıyla uyguluyor.

Xiaomi miclaw'ın merkezinde Xiaomi'nin "çıkarım-yürütme döngüsü" adını verdiği sistem yer alıyor. Burada yapay zeka önce isteği analiz ediyor, ardından bir araç ve parametreleri seçiyor, eylemi yürütüyor, sonucu gözden geçiriyor ve görev tamamlanana kadar işleme devam ediyor. Her adım eşzamansız bir şekilde işleniyor, böylece sistem diğer telefon işlemlerini engellemiyor.

Xiaomi den akıllı telefonlar için otonom yapay zeka asistanı: Xiaomi miclaw tanıtıldı! İşte özellikleri 1

Xiaomi miclaw ayrıca yapay zekanın tekrarlanan kullanımlardan öğrenmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir hafıza sistemi de içeriyor.

Asistan, Xiaomi'nin ekosistemiyle de bağlantı kurabiliyor. Şirketin Mi Home platformuyla entegrasyon sayesinde yapay zeka, kullanıcı izin verdiği takdirde akıllı ev cihazlarının durumunu okuyabiliyor ve kontrol komutları gönderebiliyor.

Xiaomi ayrıca platformu geliştiricilere de açıyor. Sistem, yapay zeka araçlarını entegre etmek için açık bir standart olan MCP'yi destekliyor. Bu durum, diğer platformlar için oluşturulmuş mevcut yapay zeka yardımcı programlarının Xiaomi miclaw ile çalışmasına olanak tanıyabilir.

XIAOMI MICLAW DESTEKLİ CİHAZLAR HANGİLERİ?

Projenin hala deneysel olduğunu belirten Xiaomi, miclaw'ı yalnızca davetle katılım sağlanan kapalı bir beta projesi olarak başlatmış durumda. Şirket, test kullanıcılarına deneysel yapıyı birincil telefonlarına yüklememelerini tavsiye ediyor ve denemeden önce verileri yedeklemelerini öneriyor.

Xiaomi miclaw, şimdilik Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition gibi sınırlı sayıda cihazı destekliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyumBebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum
Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmiştiÖldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.