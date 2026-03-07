HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray: "İran'a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'ın hava sahasını kontrol etmeye yaklaştığını ve İran'la ilgili gerçekleştirilebilir hedeflerine 4 ila 6 haftalık bir süre zarfında ulaşabileceklerini savundu. İran ordusuna ait 30'dan fazla gemiyi batırdıklarını ifade eden Leavitt, "İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı." dedi.

Beyaz Saray: "İran'a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz"

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına İran gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana dek askeri saldırıların "başarılı" gittiğini anlatan Leavitt, İran'ın hava sahasının tamamını kontrol etmeye çok yaklaştıklarını öne sürdü.

Beyaz Saray: "İran a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz" 1

ABD İRAN'DAKİ SAVAŞ İÇİN TARİH VERDİ

Sözcü Leavitt, İran'la savaşın ne kadar süreceği konusunda Amerikan kamuoyunda büyüyen tartışmalara da vurgu yaparak, "Size söyleyeceğim şey, Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı gibi, yaklaşık 4-6 hafta sürmesini beklediğimiz operasyonun ulaşılabilir hedefleri doğrultusunda iyi bir şekilde ilerlediğimizdir." dedi.

Leavitt, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılarda İran'ın çok sayıda füze tesisinin yanı sıra donanmasını da büyük oranda yok ettiklerini ileri sürdü.

İran ordusuna ait 30'dan fazla gemiyi batırdıklarını ifade eden Leavitt, "İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları sadece altı gün sürdü ve bu oran şu anda yüzde 90 azaldı." dedi.

Beyaz Saray: "İran a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz" 2

TRUMP, OLASI LİDER ADAYLARINA BAKIYOR

Öte yandan Leavitt, İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek ismin kim olacağıyla ilgili süreci Trump'ın yakından takip ettiğini ve bu süreçte rol almak istediğini belirtti.

Leavitt, Hamaney'in ardından gelecek olan İran'ın yeni liderinin "Amerika'ya ölüm" sloganı atan bir isim olmasını istemediklerini kaydetti.

Beyaz Saray: "İran a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz" 3

ABD'deki Cumhuriyetçi MAGA (Make America Great Again) hareketinin İran'la savaşa karşı olduğu yönündeki kamuoyu hakkında da değerlendirmede bulunan Leavitt, "X platformu gerçek hayat değildir, başkan gerçek hayatın içinde yaşıyor ve bu konuda desteğe sahip." dedi.

Beyaz Saray: "İran a yönelik gerçekleştirilebilir hedeflerimize 4-6 haftada ulaşabiliriz" 4

"İRAN'IN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARININ YÜZDE 90 CİVARINDA AZALDI" İDDİASI

Öte yandan Leavitt, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90 civarında azaldığını savunarak, "İran'ın askeri gücünü ortadan kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'la savaş dolayısıyla artan enerji fiyatlarına da dikkati çeken Leavitt, bu fiyat artışlarının geçici olduğunu savunarak kısa sürede enerji fiyatlarının normale döneceğini belirtti.

Leavitt ayrıca, Trump'ın İran'a yönelik "koşulsuz teslim olma" söylemine ilişkin, "Bu, İran'ın artık Orta Doğu'da ABD'ye ve askerlerimize bir tehdit oluşturmadığı anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi" İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Azerbaycan açıkladı! "suikast planları ortaya çıktı"Azerbaycan açıkladı! "suikast planları ortaya çıktı"
Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandıFahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.