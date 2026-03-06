HABER

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu
SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu

Son dakika: ABD-İsrail-İran savaşında 7. güne girilirken, saldırı haberleri de durmak bilmiyor. Orta Doğu'nun dört bir yanından dumanlar yükselirken, ölü sayısı ise bin 250'yi aştı. ABD, İran'a ait İHA gemisinin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaşırken; Manama'da 2 otel vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump ise bir sonraki hedeflerinin Küba olacağını duyurdu.

Devrim Karadağ

Son dakika: ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın 7'nci gününe girildi. İran'da savaşın başından bu yana ölü sayısı bin 230 kişiye yükseldi. Trump, Venezuela'da olduğu gibi İran'ın yeni liderinin seçilmesine bizzat katılması gerektiğini söylerken, bir sonraki hedeflerinin ise Küba olacağını söyledi. Karşılıklı saldırılar ise sürerken, Orta Doğu'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

İşte 7. gününde savaştan dakika dakika gelişmeler...

06.00

TAHRAN VE BEYRUT BOMBARDIMAN ALTINDA

ABD ile İsrail, Tahran'ın yanı sıra Lübnan'ın Başkenti Beyrut'u bombalıyor. İsrail'in sabaha karşı başlattığı geniş çaplı saldırılarda şiddetli patlama sesleri duyuluyor, iki kentin de çeşitli noktalarından dumanlar yükseliyor.

05.00

İSRAİL'DEN TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı. İsrail makamları saldırıların hedefinin rejimin altyapısı olduğunu savundu.

04.48

ABD GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI! İRAN GEMİSİ BÖYLE VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtilerek, "Gemi şu anda alevler içinde" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 1

04.00

DEVRİM MUHAFIZLARI: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 2

03.50

MANAMA'DAKİ 2 OTEL VE 1 KONUT VURULDU

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki 2 otel ile 1 konutun isabet aldığını açıkladı.Olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 3

02.45

KUVEYT: İRAN SALDIRILARINDA 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı.Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

02.40

LÜBNAN: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 123’E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı. Hükümete bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan açıklamada ise saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtildi.

02.30

TRUMP: İRAN'DAN SONRA KÜBA'YA EĞİLECEĞİZ

Inter Miami futbol tamını Beyaz Saray’da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, "Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz." dedi ve "daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını" ekledi.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 4

01.30

CENTCOM KOMUTANI: 30 İRAN GEMİSİNİ BATIRDIK

İran'ın füze üretme kapasitesini yok edeceklerini vurgulayan CENTCOM Komutanı Brad Cooper "ABD, biri şu an olmak üzere 30 İran gemisi batırdı. Son saatlerde İran'ın dron taşıyıcılarını vurduk." dedi. İran'dan gönderilen füzelerin yüzde 90, dron saldırılarının yüzde 83 oranında engellendiğini aktaran Cooper "İran'ın kabiliyetlerine çok aşinayız. Amerika'nın muharip gücü artarken İran'ınki azalıyor. " diye konuştu.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 5

01.00

İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi. Açıklamada "Tel Aviv'in kalbindeki hedeflere karşı kamikaze insansız hava araçları ve füzelerin ateşlenmesiyle saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İHA gemisine saldırı, Manama da 2 otel vuruldu 6

