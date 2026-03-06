Peş peşe depremler! Önce Karadeniz ardından Akdeniz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı ve ardından merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Karadeniz'de sabah saat 07:29'da gerçekleşen depremin 11,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 6, 2026
GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) https://t.co/wZQ9fuIZQf
06.03.2026, 07:29:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 11.7 km#Kandilli
Akdeniz'de saat 08:35'te hissedilen depremin ise 82.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 6, 2026
*** REVİZE ***
AKDENIZ https://t.co/wuU7jGB0Xr
06.03.2026, 08:35:20 TSİ
Büyüklük: 4.6,
Derinlik: 82.5 km#Kandilli
