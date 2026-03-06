Peş peşe depremler! Önce Karadeniz ardından Akdeniz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı ve ardından merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Karadeniz'de sabah saat 07:29'da gerçekleşen depremin 11,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de saat 08:35'te hissedilen depremin ise 82.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.