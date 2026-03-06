HABER

Peş peşe depremler! Önce Karadeniz ardından Akdeniz

Kandilli Rasathanesi peş peşe deprem haberleri duyurdu. Önce Karadeniz'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ardından ise Akdeniz açıklarında saat 08.35'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı ve ardından merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Karadeniz'de sabah saat 07:29'da gerçekleşen depremin 11,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de saat 08:35'te hissedilen depremin ise 82.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

