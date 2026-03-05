HABER

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik: "Havadan yoğun ateş açıldı"

Dünya, ABD-İran-İsrail savaşını konuşurken Irak'ta gizemli bir olay gündem oldu. Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Necef Çölü'ne bilinmeyen bir askeri indirme yapıldığını ifade etti. Askerlerine yoğun ateş açıldığını ifade eden Muhammedavi, "Uluslararası Koalisyon’a protesto notası verildi ve açıklama talep edildi." dedi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak resmi ajansı INA’ya konuya dair açıklama yaptı. Muhammedavi, Necef Çölü ve Kerbela sınırı yakınında bazı kişiler ve hareketlilik olduğuna dair ihbarlar aldıklarını belirtti.

"HAVADAN YOĞUN ATEŞE MARUZ KALDIK"

"Konuyu araştırmak için Kerbela Operasyonlar Komutanlığına bağlı 3 alaydan oluşan bir güç hazırlandı." diyen Muhammedavi, "Gücümüz havadan yoğun ateşe maruz kaldı. Olayda bir asker şehit oldu, iki kişi yaralandı." dedi.

"AÇIKLAMA TALEP EDİLDİ"

Tüm bölgelerde, özellikle çöl alanlarında güvenlik güçlerinin konuşlandırılması ve devriyelerin yoğunlaştırılması talimatı verildiğini aktaran Muhammedavi, şunları kaydetti:

"Görünüşe göre bir güç, keşif yapıyor ya da cihazlar yerleştirmeye çalışan başka bir güce destek veriyordu. Irak’ın çıkarına hizmet etmeyen ve güvenliğini bozan hiçbir gücün sahada bulunmasına izin vermeyeceğiz.

Yaşanan olay haince ve korkakça bir eylemdir. Koordinasyon veya izin olmadan gelen bir güç tarafından gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Koalisyon’a protesto notası verildi ve açıklama talep edildi."

Irak ordusu, dün ülkenin Necef ile Kerbela vilayetleri arasındaki bölgeye düzenlenen hava saldırısı ve ateş açılması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, iki askerin yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilgisine yer verilmemişti.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

