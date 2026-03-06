DMM: 'Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiası dezenformasyon

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada öne sürülen F-16 iddialarının dezenformasyon olduğu belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya paylaşımlarında, ‘Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir.

"PANİK VE KORKU YAYMA AMAÇLI PAYLAŞIMLAR"

İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur” denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır