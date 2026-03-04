SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında 5. gün! Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu, Fransa harekete geçti

00.03

FRANSA UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti. Macron, "Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim." dedi.