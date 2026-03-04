SON DAKİKA | ABD-İsrail-İran savaşında 5. gün! Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu, Fransa harekete geçti

Son dakika: ABD ve İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası başlayan savaş şiddetlenerek devam ediyor. İran, operasyonlarda rol oynadığını iddia ettiği çok sayıdaki ülkeye misilleme saldırılarına başlarken, savaşın da beşinci gününe girildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından petrol fiyatları yükselirken, vurulan çok sayıda tesisle birlikte enerjide kriz devam ediyor. Peki sahadaki son durum ne? İşte Orta Doğu'daki son durum...
07.00
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cooper, 50 binden fazla askerin görev aldığı operasyonlara, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin katıldığını belirterek, bunun "ABD'nin Orta Doğu'da bir nesildir görülen en büyük askeri yığınağı" olduğunu ifade etti.
TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ
İran devlet televizyonuna göre, Tahran’ın batısı ile Germdere, Şehri Kudüs ve Verdaverd bölgelerinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.Tahran'da gece boyunca belli aralıklarla patlama sesleri gelmişti.
05:25
İsrail'in Lübnan'da 16 köye daha tahliye emri yayınlamasının ardından başlayan saldırılarda, Beyrut'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
04.00
Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.Haberde, Hint Okyanusu’nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
01.20
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.
04.03.2026 - 07:25
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirtirken, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.
Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
00.30
İran'ın yeni dini liderinin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi.
00.03
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti. Macron, "Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim." dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum