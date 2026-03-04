HABER

İstanbul'da sis etkili oluyor!

Boğaz çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi

İstanbul'da sis etkili oluyor!

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi.

Kentte, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de sis etkili oldu.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü, ilçelerdeki bazı yüksek katlı binaların da görünürlüğü azaldı.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretti.

Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.
Kaynak: AA

