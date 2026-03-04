HABER

Savaşta 'Türkiye' iddiasına yalanlama geldi: "Türkiye dış politikasını kendisi belirlemekte"

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş devam ediyor. Savaş sürerken sosyal medyada yapılan bir paylaşımda, "Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası" iddiası dikkat çekmişti. Bu iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde yalanlama geldi. Açıklamada, "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olarak başlattığı saldırıların ardından patlak veren savaş beşinci gününde de devam ediyor. Her gün onlarca füzenin havalandığı Orta Doğu yangın yerine döndü.

'TÜRKİYE' İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Dünya kamuoyunu tedirgin eden savaşla ilgili Türkiye için ortaya atılan bir iddia da sosyal medyada dikkat çekmişti. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye, İran'a saldırı emri verdiği öne sürüldü.

Bahsi geçen paylaşımda, "Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" ifadelerine yer verildi.

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ: "TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINI KENDİSİ BELİRLEMEKTE"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bahsi geçen iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

