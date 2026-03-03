SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

05.00

ABD'DEN 16 ÜLKEDEKİ VATANDAŞLARINA 'GİDİN' UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. Uyarı kapsamına giren ülke ve bölgelerin, "Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen" olduğu ifade edildi. Yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri acil iletişim numaraları da paylaşıldı.