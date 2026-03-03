HABER

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu yangın yerine döndü. Savaşta dördüncü güne girilirken ABD'den 16 ülkedeki vatandaşlarına 'derhal terk edin' uyarısı geldi. Hürmüz Boğazı kapatıldı, ABD askerlerinin toplandığı alan vuruldu. Her dakika yeni bir yerden patlama sesleri geliyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

Ufuk Dağ

Dünyanın gözü ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta. Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran ABD üslerinin olduğu çok sayıdaki ülkeyi vurdu. Ülkelerden peş peşe misillemeler geliyor. Dubai'de ABD askerlerinin olduğu yer vuruldu. Suudi Arabistan'da ABD büyükelçiliğine İHA saldırısı düzenlendi. İşte Orta Doğu'da son durum...

03.03.2026 - 07:36

İSRAİL'DEN YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİT

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

05.45

TRUMP: ABD'NİN CEVABI YAKINDA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Riyad'daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. News Nation'a konuşan Trump, "Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ve Kuveyt'te askerlerimizin öldürülmesine verilecek yanıt çok yakında geliyor. Güçlü ve sert olacak, bu saldırılara tekrar izin vermeyeceğiz." dedi.

05.10

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

05.00

ABD'DEN 16 ÜLKEDEKİ VATANDAŞLARINA 'GİDİN' UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgesel güvenlik endişelerini artırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu. Uyarı kapsamına giren ülke ve bölgelerin, "Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen" olduğu ifade edildi. Yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri acil iletişim numaraları da paylaşıldı.

04.50

IRAK'TA PATLAMA SESLERİ

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

04.15

"40 ABD ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

