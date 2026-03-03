HABER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ soruşturması: 15 gözaltı

FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında 9 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi; 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5’i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen), 5’i görevde astsubay, 9’u daha önce ilişiği kesilmiş/emekli olmuş subay/astsubay, 1’i görevde kamu personeli, 2’si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, olmak üzere toplam 22 şüphelinin, 3 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerden 15’inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken 3’ünün yakalanmasına çalışıldığı, 4’ünün ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
