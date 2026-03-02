Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası eğitim sendikalarından iş bırakma kararı! MEB'den açıklama geldi

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim sendikaları, İstanbul’da bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından iş bırakma kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen, 3 Mart Salı günü İstanbul genelinde iş bırakacaklarını duyurdu.

Sendikalar tarafından yapılan açıklamada, Çekmeköy Taşdelen Borsa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Fatma Nur Çelik’in yaşamını yitirdiği saldırının eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtığı belirtildi.

Artan şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, okullarda somut ve caydırıcı güvenlik önlemlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi talep edildi.

Hürriyetçi Eğitim-Sen, 3 Mart Salı günü İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağını kamuoyuna ilan etti.

Öte yandan Eğitim-İş de yaptığı açıklamada, “Artık yeter. Ölmek de öldürülmek de istemiyoruz” ifadelerine yer verdi. Sendika, Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği saldırının, eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sözde değil, gerçek ve etkili önlemlerle sağlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

3 Mart’ta İstanbul genelindeki tüm okullarda bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği belirtilirken, Türkiye genelinde ise dayanışma amacıyla kokart takılması, siyah kurdele kullanılması ya da siyah kıyafet giyilmesi çağrısı yapıldı.

MEB'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler sonrası bir açıklama da MEB'den geldi. Şu ifadelere yer verildi:

"2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhâl sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir.

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz.

Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. "