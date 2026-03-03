ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "ABD kasten bir okulu vurmaz, soruşturacağız"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik başlatılan savaşın ilk gününde başkent Tahran'da bir okulun hedef alınması ve 160'tan fazla çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu.

RUBİO: "İRAN'DA OKULUN HEDEF ALINMASINI SORUŞTURACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularının yanıtlayan Rubio, ABD'nin bir okulu vurmayacağını, bu konunun soruşturulacağını açıklayan Rubio, şunları söyledi;

"ABD kasten okulu hedef almaz. İran'da okulun hedef alınması olayını soruşturacağız

İran'a biz saldırmasaydık İran saldıracaktı"

İRAN ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN KAZILAN MEZARLARI PAYLAŞTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı.

Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş’ gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi.

